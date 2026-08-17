Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü! Gündem Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkes...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durum ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.
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