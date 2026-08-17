Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü! Gündem Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkes...

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör