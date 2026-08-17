Bakan Göktaş: “Süreci doğru anlatmak için sahada olacağız”

Terör örgütünün silahları tamamen bırakması gerekiyor. Artık bu topraklara daha fazla yatırım, demokrasi gelecek. Bu topraklar daha fazla canlanacak ve biz bunu her seferinde görüyoruz. Ülkemizin önündeki tüm engelleri tek tek kaldırmaya devam edeceğiz." Bu topraklarda Türklerin ve Kürtlerin kardeşçe yaşadığını belirten Göktaş, hiçbir ayrımcılığa fırsat vermediklerini vurguladı. Bakan Göktaş, "Sizlerin yoğun gayretiyle Türkiye demokratikleşme sürecinin en iyi noktasına geldi. Ötekileşme asla olmadı. Hiçbir provokasyona izin vermedik, vermeyeceğiz. Her zaman şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüğümüz, Türkiye'nin şahlandığı bir döneme hep birlikte gideceğiz inşallah." dedi. Ziyarette, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, AK Parti İl Başkanı Hamit Sümer de yer aldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör