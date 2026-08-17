Bakan Göktaş: “Süreci doğru anlatmak için sahada olacağız”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nda konuşma gerçekleştirdi. "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, “"Süreci doğru anlatmak, aktarmak, her türlü dezenformasyonun önüne geçmek için sahada olacağız.” İfadelerine yer verirken, “Terörün bittiği bir noktadayız” dedi.
Bakan Göktaş, Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere seslenen Göktaş, Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük sosyal kampüsünü hizmete açacaklarını söyledi. Göktaş, "Hem yaşlılarımız için ilk huzurevini burada açıyoruz.
Aynı zamanda kadınlar için bir yaşam merkezi, çocuklar için çocuk evi sosyal donatısı olan Türkiye'ye örnek olabilecek bir projeyi Diyarbakır'a kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu. Çok önemli bir dönemeçten geçildiğine işaret eden Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine değindi. Göktaş, terörün olduğu yerde huzur ve kardeşliğin olamayacağını ifade ederek, ailelerin huzur bulduğu, çocukların ve gençlerin geleceğe güvenle baktığı, insanların güven ve kardeşlik içerisinde geleceğe yürüdüğü bir Türkiye hedefleri olduğunu belirtti.
"TERÖRÜN BİTTİĞİ BİR NOKTADAYIZ"
Bu sürecin bugünlere gelmesinde vatandaşların da büyük katkısı olduğunu dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün bu topraklarda böyle bir süreçten geçiyorsak Diyarbakırlı kardeşlerimizin, şehit annelerimizin, şehit babalarımızın, gazilerimizin fedakarlıkları var. Onlarla beraber yürüttük bu süreci, beraber de yürütmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetimizin yanında çalışmalarımızı sahada yansıtmaya devam edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde sizlere ihtiyacımız var. Süreci doğru anlatmak, aktarmak her türlü dezenformasyonun önüne geçmek için sahada olacağız. Terörün bittiği bir noktadayız.