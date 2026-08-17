Bakan Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı Elatta’yı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir Abdelrahman Hassan Elatta’yı kabul etti.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir Abdelrahman Hassan Elatta'yı kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi. Bakanlık tarafından kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir Abdelrahman Hassan Elatta'yı kabul etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2026
Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.… pic.twitter.com/vuFq3NjnQl
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