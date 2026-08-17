Bakan Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı Elatta’yı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir Abdelrahman Hassan Elatta’yı kabul etti.

Bakan Güler, Sudan Genelkurmay Başkanı Elatta’yı kabul etti
DHA

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yasir Abdelrahman Hassan Elatta'yı kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi. Bakanlık tarafından kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
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