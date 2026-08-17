Bakan Gürlek duyurdu! 4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma: Tüm mal varlıklarına el konuldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, bu kapsamda 818 şüphelinin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğunu ifade etti.

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi yalnızca sahadaki unsurlarıyla değil, bu yapıları ayakta tutan finansal kaynaklarıyla birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz.

22 Haziran 2026 tarihinde 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğimiz "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu Genelge ile ortaya koyduğumuz topyekûn mücadele anlayışı doğrultusunda önemli bir adım daha atılmıştır.