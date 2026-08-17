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Bakan Uraloğlu: “Ülkemizin geleceğine yön verecek stratejik bir eserden söz ediyoruz”

Bakan Uraloğlu: “Ülkemizin geleceğine yön verecek stratejik bir eserden söz ediyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İyidere Lojistik Merkezi Ana Mendireğinin Son Ano Kronman Beton Döküm Töreni'nde konuşma yaptı. İyidere Lojistik Liman Projesi'nde yüzde 82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını bildiren Bakan Uraloğlu, “Doğal olarak bugün burada sadece büyük bir liman yatırımından değil, Rize ve Trabzon başta olmak üzere tüm Karadeniz'in ve ülkemizin geleceğine yön verecek stratejik bir eserden söz ediyoruz” dedi.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2026 21:38

Uraloğlu, İyidere Lojistik Merkezi Ana Mendireğinin Son Ano Kronman Beton Döküm Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu sabah Rize için hayati önem taşıyan Çamlıhemşin Tüneli'ni açarak bölgenin ulaşımını daha güvenli, konforlu ve hızlı hale getirdiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, şimdi de hem Rize'nin hem de ülkenin Karadeniz'deki lojistik gücünü taçlandıracak bir eserin, İyidere Lojistik Limanı'nın ana mendireğinin son ano kronman betonunu dökeceklerini, böylece bu büyük projenin en kritik aşamalarından birini tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını ifade etti. İyidere Lojistik Limanı ile civardaki yerleşimlerin, iş yerlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak köprülü kavşağın ihalesini bugün gerçekleştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "Bu da Rize'ye üçüncü müjdemiz olsun. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu. Ulaştırma ve lojistiğin bir ülkenin sadece yollarını, limanlarını, hava ya da demir yollarını değil, üretimini, ihracatını, istihdamını ve geleceğe dair umudunu da inşa eden sektörler olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüz dünyasında Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Kızıldeniz'deki aksaklıklara kadar yaşanan jeopolitik gerilimler, Hürmüz ve Kızıldeniz'deki riskler bir kez daha göstermiştir ki güvenli, alternatif ve sürdürülebilir koridorlara sahip olmak bir tercih değildir, bir zorunluluktur. İşte bu noktada Türkiye, coğrafi konumunun verdiği stratejik üstünlüğü, modern altyapısı ve kararlı yatırımlarıyla koridor ülkesi olmaktan, koridorları planlayan, yöneten merkez ülke olmaya yükseltmektedir. İyidere Lojistik Limanı da bu büyük vizyonun Karadeniz'deki en önemli ayaklarından biridir." Uraloğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerindeki konumuyla stratejik öneme sahip olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Söz konusu limanımız da Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine 50 kilometre mesafesiyle Doğu Karadeniz'in tamamına kolay erişimin mümkün olduğu, adeta bölgenin tam kalbinde yer alan stratejik bir konumdadır. Doğal olarak bugün burada sadece büyük bir liman yatırımından değil, Rize ve Trabzon başta olmak üzere tüm Karadeniz'in ve ülkemizin geleceğine yön verecek stratejik bir eserden söz ediyoruz. Bu limanı, Doğu Karadeniz'i ulusal ve uluslararası ticaret ağlarına daha güçlü şekilde bağlayacak, bölgemizin üretim ve lojistik kabiliyetini ileriye taşıyacak bir merkez olarak hayata geçiriyoruz."