Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü: Türkiye bölgede kalıcı barışa desteğini sürdürecek

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

"TÜRKİYE BARIŞ ÇABALARINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK"

Başkan Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğimizi ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzaladığımız Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi ifade etti.