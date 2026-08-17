Başkan Erdoğan'dan vefat eden eski milletvekili Azize Sibel Gönül için taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'e Allah'tan rahmet diledi.
Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:
AK Parti'mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23'üncü ve 24'üncü Dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.