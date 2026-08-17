Başkan Erdoğan'dan vefat eden eski milletvekili Azize Sibel Gönül için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

AK Parti'mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23'üncü ve 24'üncü Dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun.