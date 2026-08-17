Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
Başkan Erdoğan görüşmede, İngiltere Başbakanı Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik ederken, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti.
"HER ALANDA İŞ BİRLİĞİNDE ÖNEMLİ AŞAMALAR KAYDEDİLDİ"
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayii olmak üzere her alanda iş birliğinde önemli aşamalar kaydettiğini, iki ülkenin imzaladığı Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin önemli olduğunu, ticaret hacminin artırılmasıyla yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi söyledi.