Başkan Erdoğan’dan Marmara depremi paylaşımı

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:



17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

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