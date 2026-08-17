Erdoğan’dan Al Jazeera’da kritik mesaj: Mısır, Mekke İttifakı’na katılabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılabileceğini söyledi.

Al Jazeera Arapça kanalına verdiği röportajda, Kahire'nin katılımının 'mümkün' olduğunu belirten Erdoğan, paktın yeni üyelere açık olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Bu anlaşma dünyaya önemli bir mesaj verdi" dedi. 7 Ağustos'ta imzalanan ve "Mekke Paktı" olarak anılan anlaşmaya göre, üç ülkeden birine yapılan saldırı tümüne yapılmış sayılacak.

GAZZE İÇİN NET MESAJ

Gazze'deki savaşa ilişkin değerlendirmesinde ise Erdoğan, Türkiye'nin Filistinlileri yalnız bırakmayacağını vurguladı. Erdoğan, "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz ve desteklemek için gereken her şeyi yapacağız" dedi. Hamas'ın üzerine düşen yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirdiğine dikkat çeken Erdoğan, buna karşın İsrail'in savaşı sürdürdüğünü belirti. Türkiye'nin Suriye'de istikrarı desteklemek için de elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen Erdoğan, Suriye'yi ziyaret etme planı olduğunu dile getirdi.

KAYBEDEN AB OLUR

AB'nin Türkiye'yi üyeliğe kabul etme konusunda istekli görünmediğini belirten Başkan Erdoğan, üyeliğin artık Ankara için bir öncelik olmadığını söyledi. Erdoğan, bu durumda kaybeden tarafın Avrupa olacağını ifade etti.

F-35'LER TRUMP'IN SÖZÜNÜ BEKLİYOR

Öte yandan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile F-35 savaş uçakları konusunda yaptığı görüşmeye değindi. Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldığını anlatan Erdoğan, verilen sözün yerine getirilmesini beklediğini kaydetti.