İstanbul’da 1 milyon konutun dönüşümü tamamlandı
İstanbul'da 2012'den bu yana kentsel dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 1 milyona ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Beykoz'daki Tokatköy Mahallesi kentsel dönüşümünü ve yeni yuvalarına kavuşan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Kurum, "İstanbul'umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam 1 milyona ulaştı. Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı belirtildi. 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı, 383 bininin dönüşümünün ise devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da 2012'den bu yana 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Kentte 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor."