Örgütün 32 kilit ismi tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden örgüt lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Kuriş, "Malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının aleyhine dolandırıcılık", "suç örgütü kurma" suçlarından tutuklandığı öğrenildi. Eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de dahil 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. SABAH'ın ulaştığı MASAK raporu ve soruşturma dosyasındaki detaylar, örgütün kurduğu muazzam para trafiğini, 1,3 milyar liralık "hayalet" şirketi ve aklama çarkını gün yüzüne çıkardı. Operasyonun ardından gruptan rahatsız olan çok sayıda kişinin şikâyet için savcılığa başvurması dikkat çekti.
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda; örgütle bağlantılı şirketlerin finansal işlem ve ticari hacimlerinde özellikle 2020 yılından sonra büyük artışlar yaşandığı, takibi zorlaştırmak adına art arda bölünme ve devir işlemleri yapıldığı belirlendi. Raporda öne çıkan en kritik tespitlerden biri ise 2025 yılındaki bir bölünme işlemi oldu. Daha önce 200 milyon TL sermayesi olan bir şirketin bölünmesiyle 1 milyar 358 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurulduğu, ancak bu şirketin kuruluşunda sermaye haricinde hiçbir özkaynağının, mal alış-satışının ve aktif bir ticari faaliyetinin bulunmadığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda; örgütle bağlantılı şirketlerin finansal işlem ve ticari hacimlerinde özellikle 2020 yılından sonra büyük artışlar yaşandığı, takibi zorlaştırmak adına art arda bölünme ve devir işlemleri yapıldığı belirlendi. Raporda öne çıkan en kritik tespitlerden biri ise 2025 yılındaki bir bölünme işlemi oldu. Daha önce 200 milyon TL sermayesi olan bir şirketin bölünmesiyle 1 milyar 358 milyon TL sermayeli yeni bir şirket kurulduğu, ancak bu şirketin kuruluşunda sermaye haricinde hiçbir özkaynağının, mal alış-satışının ve aktif bir ticari faaliyetinin bulunmadığı tespit edildi.