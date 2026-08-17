ÖSYM Başkanlığı’na Bayram Ali Ersoy atandı!

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy atandı.

BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 1974 yılında İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde doğmuştur. Aslen Ispartalıdır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Programı'nda tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2008–2009 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Cincinnati'de doktora sonrası (post-doktora) akademik çalışmalarda bulunmuştur. Akademik kariyerini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde sürdüren Ersoy, 2012 yılında doçent, 2017 yılında profesör unvanını almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli idari görevlerde de bulunan Prof. Dr. Ersoy; Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Personel Daire Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve Rektör Danışmanlığı görevlerini yürütmüş, ayrıca Matematik Bölüm Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2017 yılından bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics dergisinde değerlendirme kurulu üyesi olan Prof. Dr. Ersoy'un, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır. Araştırma alanları; değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeleri ile temel bilimler üzerine yoğunlaşmaktadır. Cebir alanında yayımlanmış ulusal kitapları bulunan Prof. Dr. Ersoy, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapmıştır. Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 4 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör