Acının saati 03.02

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıldönümünde Gölcük, Yalova ve Sakarya'da düzenlenen törenlerde hayatını kaybeden binlerce kişi dualarla anıldı. Depremin acısı bir kez daha hatırlanırken, afetlere hazırlık ve sağlam yapılaşmanın önemi vurgulandı. 27 yıl önce 17 bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği, 43 bin 953 kişinin ise yaralandığı felaketin acısı onca yıla rağmen tazeliğini koruyor.

Gölcük'te düzenlenen anma programında yaşamını yitirenlerin isimleri bir kez daha yâd edilirken, felaketin izleri ve kayıplar derin bir hüzünle hatırlandı. Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde gerçekleşen ve depremin meydana geldiği saat olan 03.02'de başlayan programda duygu dolu anlar yaşandı. Yoğun katılımın olduğu törende depremde yaşamını yitirenler için dualar edilirken, afetlere hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Yalova'da Deprem Anıtı'nda düzenlenen anma etkinliğinde ise saatler depremin meydana geldiği 03.02'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. Deprem döneminde çekilen fotoğraf sergisini gezen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, yıllar önce tarihin en acı gecelerinden birini tecrübe ettiklerini söyledi. Bu acıların tekrar yaşanmamasını temenni eden Büyükgümüş, 3 yıl önce de Kahramanmaraş merkezli depremde felaketi yaşadıklarını hatırlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından ilahi ve kasideler okundu. Marmara Depremi'nde yaşananlara ilişkin video gösterimi de gerçekleştirildi. Programda konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya'nın 17 Ağustos 1999 depremini en acı şekilde yaşayan illerden biri olduğunu söyledi. Doğan, "Sağlam zemine, sağlam bina yapmak durumundayız. Sağlam zemine, sağlam bina yapmışsanız deprem sizi yıkmıyor" dedi.

ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ YÜREĞİMİZDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, depremde yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle andı. Erdoğan, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, "Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

KARDEŞİMLE EŞİNİ ENKAZDA SARILMIŞ HALDE BULDUK



DEPREMDE, yeni evli kardeşi 25 yaşındaki Hamdi ve onun 19 yaşındaki eşi Çiğdem Kara'yı kaybeden Mehmet Kara: Kepçelerin yardımıyla kardeşim ve gelinimize ulaştık. Yatakta birbirlerine sarılmış şekilde bulduk. Allah o günleri bize tekrar yaşatmasın. Yapı stokumuz şu an Gölyaka'da çok iyi . Devletimizden Allah razı olsun. TOKİ'lerimiz, her şey çok iyi. Acımızı ilk günkü gibi yaşıyoruz. Yakınlarımızın mezarlarına sık sık ziyarette bulunup dua ediyoruz.

OĞLUMA YENİ AYAKKABISINI GİYDİREMEDİM: Depremde 11 ve 15 yaşındaki oğullarını, ağabeyini, ablasını ve yeğenini kaybeden 63 yaşındaki Nusret Atasoy "Eşimle Düzce'deydik. Çocuklarım Gölyaka'da olduğu için hemen buraya geldik. Geldiğimizde ev yoktu, çocuklar yoktu. Oğluma ayakkabı almıştım, giydiremedim" dedi. AA



KARDEŞLERİNE BAKTI ÖĞRETMEN OLDU

SAKARYA Erenler ilçesinde yıkılan 5 katlı binanın enkazında annesi vefat eden 44 yaşındaki Dilek Cirit, çalışma masasıyla kapının arasındaki yaşam üçgeninde kaldığı için enkazdan sağ çıktı. Depremden sonra bir yandan kardeşlerine bakan diğer yandan okuyan Cirit, öğretmen oldu. Cirit öğretmen arkadaşlarıyla depremzede çocuklar için burs havuzu oluşturdu. AA





EŞİNİ KAYBETTİ, İKİ ÇOCUĞUYLA KURTULDU

17 AĞUSTOS Depremi'nde Akıncılar Mahallesi'ndeki iki katlı evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan Mehmet Toy, afette eşini kaybettiğini söyledi. Fabrikadaki işinden geldikten sonra evde yemek yiyip uyuduğunu anlatan Toy, kısa süre sonra meydana gelen depremle büyük bir karanlığın içinde kaldığını belirtti. Toy, eşinin duvarların altında kalarak yaşamını yitirdiğini, kardeşlerinin yardımıyla 2 çocuğuyla yaklaşık yarım saat içinde enkazdan çıkarıldığını kaydetti. Toy, "O acı hepimizin yüreğini sızlattı. Allah kimseye o acıları yaşatmasın" dedi. AA

ENKAZLARIN BAŞINDA GÜNLERCE AĞLADIK

17 AĞUSTOS 1999'da meydana gelen Gölcük Depremi'nin ardından İzmir'den bölgeye giden itfaiyeciler, aradan geçen yıllara rağmen o günleri unutmadı. Kimi bir çocuğu enkazdan canlı çıkardı, kimi kurtaramadığı insanların acısını taşıdı. 28 yıllık itfaiyeci Ali Hikmet Küçükgül (52), "Enkaz başında oturup günlerce ağladım" derken 33 yıllık itfaiyeci Bülent Yanaşık da "Üzerinden yıllar geçse de yaşananları anlatırken boğazım düğümleniyor" diye konuştu. AA



Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör