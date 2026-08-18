AK Parti'den önemli program: İnsani yardımda "Türkiye Modeli" Ankara'da ele alınacak

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla düzenleyeceği "İnsani Yardım ve Türkiye Modeli" programında insani diplomasinin önemli aktörlerini Ankara'da buluşturacak.

AK Parti Genel Merkezi Fuaye Salonu'nda gerçekleşecek "İnsani Yardım ve Türkiye Modeli" başlıklı programın oturum başkanlığını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın yapacak.

Programa Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz katılacak.

Türkiye'nin insani yardım alanında son yıllarda geliştirdiği kurumsal yaklaşım ve bu yaklaşımın temel unsurlarının ele alınacağı programda, Türkiye'nin insani yardım anlayışının acil ihtiyaçlara cevap vermekle sınırlı olmadığı, insani yardım faaliyetlerini kalkınma, yerel kapasitenin güçlendirilmesi ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleriyle birlikte ele alan bütüncül bir model ortaya koyduğu vurgulanacak.

"Türkiye Modeli"nin dört temel ayağının değerlendirileceği programda, "güçlü siyasi irade, güçlü devlet kapasitesi, güçlü sivil toplum ve hedef ülkelerdeki yerel kurumlar ile yerel halk arasında kurulan çok boyutlu işbirliği" konuları ele alınacak.

Bu yapının merkezinde bulunan güçlü siyasi iradenin, farklı kurum ve aktörleri ortak hedefler doğrultusunda harekete geçiren ve çalışmalar arasında koordinasyonu sağlayan temel unsur olarak öne çıktığı üzerinde durulacak.

Programda, Türkiye Modeli'nin ayırt edici unsurlarından biri olan "güçlü devlet kapasitesi ile güçlü sivil toplumun birbirini tamamlayan bir anlayışla hareket etmesi" konusuna da değinilecek.

AFAD, Türk Kızılayı, TİKA ve YTB başta olmak üzere farklı kamu kurumlarının faaliyetlerinin, insani yardım ve kalkınma hedeflerini birbirini tamamlayacak şekilde desteklediği konusu da değerlendirilecek.

Öte yandan programda devlet ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra hedef ülkelerdeki yerel kurumlar ve yerel halkın da sürece dahil edildiği çok aktörlü işbirliği modelinin, Türkiye'nin insani yardım alanındaki yaklaşımına sağladığı katkılar da masaya yatırılacak.