Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleler mercek altında

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde ihaleler mercek altında
Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belediyenin geçmiş dönem ve son dönemde gerçekleştirdiği ihalelerin incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine görevlendirilen müfettişler, belediyedeki incelemelerine başladı. Gelişmelerin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir inceleme başlatılarak ihaleler mercek altına alındı. Çalışmalarda ayrıca belediyeden birden fazla ihale alan şirketlerin bulunup bulunmadığı, varsa bu şirketlerin aldığı ihaleler ve ihale süreçleri de mercek altına alınacak. İncelemelerin titizlikle sürdüğü öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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