Ayder’e ulaşımda yeni adım

Rize'de ulaşım altyapısına yönelik yatırımlara bir yenisi daha eklendi. ArdeşenÇamlıhemşin- Ayder İl Yolu Projesi kapsamında inşa edilen 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli, Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprüleriyle birlikte hizmete alındı. Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder yolunun toplam proje uzunluğunun bağlantı yoluyla birlikte 39.5 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, güzergâhta üç tünel ve beş köprünün bulunduğunu ifade etti.

7 KİLOMETRE DAHA

Bakan Uraloğlu, Hala Tüneli'nde kazı ve kaplama betonu çalışmalarının tamamlandığını, Hala-2 Tüneli'nde ise kazı destekleme çalışmalarının bitirildiğini açıkladı. Çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik kesimin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Projenin tamamlanmasıyla mevcut yola göre 1.5 kilometrelik kısalma sağlanacağını belirten Uraloğlu, seyahat süresinin de yaklaşık 20 dakika azalacağını açıkladı. Proje sayesinde yılda 675 milyon lira zamandan, 97 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 772 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca araçların karbon emisyonunun yıllık 4 bin 800 ton azaltılmasını hedeflediklerini belirtti Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nın her yıl bir milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını belirten Uraloğlu, yeni yolun bölge turizmi açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör