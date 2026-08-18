Belediyelere çekidüzen

AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıldönümü kapsamında açıkladığı "İlk Çeyrek Asırdan İkinci Çeyrek Asra: Değişime Yön Veren Türkiye" başlıklı vizyon belgesinde yerel yönetimlere ilişkin dikkat çekici hedefler yer aldı. Belediyelerde son dönemde kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfı üzerinden mevcut sistemin yeniden ele alınması hedeflendi.

6 ALANDA REFORM

Vizyon belgesinde belediyelerin yeni dönemde 6 temel alanda reforme edilmesi öngörülüyor. Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması, enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimi alanlarındaki görev ve yetkilerinin daha açık ve uygulanabilir hale getirilmesi planlanıyor. Belediyelerin mali yapısının şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi de reform paketinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Turizm şehirleri, sanayi merkezleri ve kırsal kalkınma potansiyeli yüksek yerleşimlerin farklı hizmet yükleri dikkate alınarak belediye gelirlerinin daha sürdürülebilir ve yerel kalkınmayı destekleyecek şekilde yeniden gözden geçirilmesi hedefleniyor.

4 BAŞLIKTA SIKI DENETİM

AK Parti'nin vizyon belgesinde belediyelerde mali raporlama, personel giderleri, borçlanma, iştirakler ve belediye şirketlerinin mali denetimi konusunda daha sıkı kurallar getirilmesi öngörülüyor. Özellikle belediye şirketleri (belediye iktisadi teşekkülleri) mercek altına alınıyor. Belgede, "Belediye şirketlerini denetim dışı alanlar olmaktan çıkaracağız" denilerek şirketlerin mali denetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bunun yanında belediye yönetimlerinin yaptığı harcamalardan doğan hukuki ve mali sorumlulukların netleştirilmesi, mülki idare amirlerinin yerel yönetimler ile kamu kurumları arasındaki gözetim ve koordinasyon yetkilerinin yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

KEYFİ TERCİHLERE SON

Vizyon belgesinde belediye kaynaklarının etkin, verimli, adil, şeffaf, hukuka uygun ve doğrudan kamu yararına kullanılmasının güvence altına alınacağı vurgulanıyor. Yeni dönemde belediyelerde harcama disiplini, mali saydamlık, performans denetimi ve hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesi hedeflenirken, belediye bütçelerinin israf, rant, usulsüzlük ve keyfi tercihlere kurban edilemeyeceği mesajı veriliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör