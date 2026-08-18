Meclis korumasında sevkiyat skandalı: Oğul Enginyurt ile ilgili şok suçlamalar! MASAK raporu ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'un söz konusu ürünlerin satış ve dağıtım organizasyonunda aktif rol aldığı, birlikte hareket ettiği öne sürülen Mehmet Sedat Erge'nin ise İstanbul-Ankara arasındaki sevkiyatlar ile para transferlerinin organizasyonunda görev aldığı iddia edildi. Yapılan ihbarlarda ayrıca Cemal Enginyurt adına TBMM kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı da öne sürüldü.

MASAK RAPORU HAZIRLANDI

Soruşturma çerçevesinde, MASAK tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu'na göre Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki para hareketlerinin 2025 yılında önceki yıllara kıyasla belirgin şekilde arttığı, hesaplarındaki toplam para girişinin ve çıkışının 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 15 milyon lira, 2025 yılında ise yaklaşık 25 milyon lira olduğu kaydedildi.

EN YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERİNİN BABASIYLA OLDUĞU AKTARILDI

Hazırlanan MASAK raporunda ayrıca, Alptürk Enginyurt'un en yüksek tutarlı para transferlerinin Cemal Enginyurt ile 18 milyon 966 bin 960 lira, bir akaryakıt şirketi ile 2 milyon 545 bin 414 lira ve M.K.Ş. isimli kişi ile 2 milyon 21 bin 100 lira olduğu aktarıldı. Söz konusu ihbar ve iddiaların doğruluğunun, şüpheliler arasındaki para ve mal hareketlerinin kaynağının, kayıt dışı olduğu değerlendirilen satış ve sevkiyatların kapsamının ve elde edilen gelirlerin aklanıp aklanmadığının tespitine yönelik adli ve mali çalışmaların sürdüğü öğrenildi.