Dini değerler, suç faaliyetlerinin aracı haline getirilemez
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, vatandaşların inançlarını istismar ederek suç işleyen ve haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımların atıldığını belirtti. Bakan Gürlek, "Alihan Kuriş Suç Örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir. İnanç ve dini değerler, hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez" dedi. Gürlek ayrıca Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun Grubu olarak bilinen 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğunu duyurdu.
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