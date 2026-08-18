Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davasında çarpıcı ifade: Benden 500 bin lira talep etti

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülen davanın 66. celsesi, 15 tutuksuz sanığın savunma yapmasıyla sona erdi. Duruşmanın yaklaşık 13 saat sürdüğü öğrenildi.

Duruşmada, sanık Cemal Üneş söz alarak soruşturma aşamasındaki ifadelerine ve dönemin yerel yönetimine ilişkin iddialara dair beyanlarda bulundu.

Sanık Üneş'in emniyet ve savcılık ifadelerinde; Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki inşaatını 2018 yılında tamamlamasının ardından dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından çağrıldığını öne sürdüğü belirtildi. İfadesinde, yapının iskan dosyasının bekletildiğini ve yaklaşan seçim süreci gerekçe gösterilerek kendisinden 500 bin lira talep edildiğini savunan Üneş, ödeme gücü bulunmadığı gerekçesiyle bu talebi reddettiğini ve yaklaşık 4-5 ay boyunca iskan alamadığını iddia etti.

"BURAYA PARA LAZIM 500 BİN"

Duruşma salonundaki sorgu esnasında İmamoğlu'nun kendisinden para isteyip istemediğini sorması üzerine sanık Üneş, "Eminim tabii. O şartlarda seçime mi girsem dedin, hatta merkezin vardı, oraya bir yatırım, bir şey söyledin. Buraya para lazım dedin, 500 bin. Ben de durumumu bildiğini, inşaatı yeni bitirdiğim için öyle bir para ödeyecek durumum olmadığını söyledim." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun "Ben de sana 500 bin lira vereceksin dedim, öyle mi?" sorusu üzerine Üneş, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirildiğini iddia ederek, "Biz onunla beş tane senet yaptık." dedi.

İmamoğlu'nun "Senet de yaptın yani..." sözlerine ise Üneş, "Senet yaptık evet." yanıtını verdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör