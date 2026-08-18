Emekli amiral tutuklandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Hakkında, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında resen soruşturma başlatılan Ertürk gözaltına alındı. Ertürk sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Katıldığı bir yayında "İktidar değişecek. Ama acılı, ama acısız. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyorum" diyen Ertürk, TV kanalında ise, "Yarın bir gün biz bu iktidarı demokratik bir girişimle düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak" dedi.
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