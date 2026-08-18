Gölcük’te Teknofest heyecanı

Milli teknoloji hamlesi vizyonunu denizlerle buluşturan TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek. Türkiye'nin denizlerdeki mühendislik gücü, TEKNOFEST Mavi Vatan'da milli savaş gemileriyle, geleceğin mühendisleri ve teknoloji meraklılarıyla buluşacak. Askeri denizcilik alanında Türkiye'nin öncü mühendislik şirketi STM de geliştirdiği milli deniz platformları ve yenilikçi mühendislik çözümleriyle festivalde yerini alacak. Etkinlik kapsamında Gölcük'e demirleyecek Türk Deniz Kuvvetleri'nin milli platformları ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL ile STM'nin tasarım, inşa ve sistem entegrasyonunda kritik görevler üstlendiği MİLGEM Ada Sınıfı Korvet TCG BURGAZADA'nın yanı sıra HIZIRREİS ve TCG SAKARYA denizaltıları halkın ziyaretine açılacak.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) standında ise ziyaretçiler, Türkiye'nin milli savaş gemisi ve denizaltı projelerini yakından inceleme fırsatı bulacak. Stantta, STM'nin ana yükleniciliğini üstlendiği İstif Sınıfı Fırkateyn, Türkiye'nin özel harekât ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı STM500 ve Türkiye, Portekiz ve Pakistan için STM tarafından inşa edilen Lojistik Destek Gemisi maketleri sergilenecek. Ziyaretçiler ayrıca STM mühendisleriyle bir araya gelerek Türkiye'nin askeri denizcilik alanındaki mühendislik kabiliyetleri hakkında bilgi alma imkânı bulacak. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Türk mühendisleri tarafından geliştirilen savaş gemileri ve denizaltılar donanmamızın gücüne güç katmakla kalmıyor; dost ve müttefik ülkelerin donanmalarında da görev alarak mühendislik yetkinliğimizi uluslararası alanda temsil ediyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör