İletişim Başkanlığı: Türkiye, Suriye’de istikrarsızlaştırmaya izin vermeyecek

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan gayriciddi iddialar, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır. Dile getirilen ithamlar, Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır. Türkiye, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu gibi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesinden yanadır. Bunun yegâne yolu, Netanyahu'nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk ederek uluslararası hukuka saygı göstermesinden geçmektedir. Türkiye, Suriye'de huzur, istikrar ve refahın tesisi için Suriye Hükûmeti ile meşru zeminde iş birliği yapmayı kararlılıkla sürdürecek ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör