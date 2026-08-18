Kılıçdaroğlu’na kurultay desteği! Güvenli liman vurgusu: Aday olmasını isterim

Menderes Belediyesinde yapılan seçimde CHP ve Yeni Partinin farklı adaylar çıkarması ve üyeler arasında kamuoyuna yansıyan tartışma görüntülerine ilişkin soruyu yanıtlayan Demir, yaşananları "yol kazası" olarak nitelendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda adaylığına ilişkin, "Genel Başkanımızın en büyük amacı, partiyi bu kaostan çıkartıp güvenli limana bir an önce götürmektir. Ben tabii ki genel başkanımızın aday olmasını isterim canıgönülden." dedi.

Demir, olaya karışanlar hakkında disiplin sürecinin işleyeceğini belirterek, "İki taraf da meclis üyelikleri noktasında tam kontrol sağlayamamış. Orada maalesef ikili bir yapı oluştu. İnşallah, bir daha böyle şeyler yaşanmaz." temennisinde bulundu.

Menderes Belediye seçimlerinde Yeni Partili isimlerin de daha önce CHP kimliğiyle seçime girdiğini hatırlatan Demir, "Herkesin en önce bu kimlik altında bu sorumluluğu taşıması lazım. Bundan sonra daha hassas olacağız. CHP adıyla seçim kazananlar, bugün, 'Bizim CHP diye bir kimliğimiz yok' diyor, bu da çok üzücü." ifadelerini kullandı.

Demir, amaçlarının kavga görüntüsü vermek olmadığını ve hiçbir parti yöneticisinin Yeni Parti'yi hedef alan söylemlerde bulunmadığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da yaşananlara ve seçim sonucuna üzüldüğünü aktardı.

Soru üzerine Demir, Yeni Parti ile diyalog zeminini kurmak istediklerini ifade ederek, "Ne kadar birbirimize el uzatıp, aynı masa etrafında bir araya gelirsek, o kadar bu süreçleri sorunsuz atlatırız diye düşünüyorum. Önemli olan aynı masa etrafında bir araya gelip CHP'lilik kimliğini korumaktır." değerlendirmesini yaptı.