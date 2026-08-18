Menderes’te başkan vekili Asuman şen oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine geçecek başkan vekilinin belirlenmesi için yapılan seçim, ilçede siyasi tansiyonu zirveye çıkardı. Cumhur İttifakı Asuman Şen'i aday çıkarırken, Yeni Parti Barış Gürsoy'u, CHP ise Mehmet Ali Akar'ı aday gösterdi. Bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk de aday olduğunu duyurdu. İlk üç turda Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen rakiplerini geride bırakmasına rağmen salt çoğunluk sağlanamadığı için sonuç çıkmadı. Dördüncü turda 15 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen, Menderes Belediyesi'nin yeni başkan vekili seçildi. Menderes Belediye Meclisi'nde seçim öncesinde Yeni Parti'nin 9, CHP'nin 6, AK Parti'nin 10, MHP'nin 1 üyesi bulunurken, 2 de bağımsız üye yer alıyordu. Dört turun ardından Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen'in başkan vekilliğine seçilmesiyle Menderes'te yeni bir siyasi dönem başlamış oldu.

İLK KUTLAYAN ERDOĞAN OLDU

Seçimden çıkan sonuç CHP ve Yeni Parti cephesinde gerginliğe neden oldu. Dördüncü tur öncesinde arbede çıktı. Meclis üyeleri arasında yaşanan tartışmada yumrukların havada uçuştuğu görüldü. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafları sakinleştirmeye çalıştı. İkinci turun ardından salonu terk eden CHP grubu, AK Parti grubunun çağrısı üzerine dördüncü tur öncesinde yeniden salona döndü. Böylece uzun süren tartışmaların ardından oylamaya geçildi. Asuman Şen'in başkan vekili seçilmesinin ardından ilk tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın Şen'i telefonla arayarak tebrik ettiği, Menderes için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediği öğrenildi. Erdoğan'ın ayrıca Şen'i en yakın zamanda AK Parti Genel Merkezi'ne beklediği belirtildi.

MENEMEN'DEN SONRA...

Ocak 2021'de de CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilmiş, ardından da mecliste yapılan oylamada AK Parti adayı Aydın Pehlivan belediye başkan vekili seçilmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör