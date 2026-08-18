MHP lideri Bahçeli’den terörsüz Türkiye mesajı: Milletin eseri olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu, TBMM'de kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" ile önemli bir aşamaya geçildiğini belirtti. Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

MİLLETİMİZİN ESERİ OLACAK: Kanunun 467 milletvekilinin oyu ile kabul edilmesi 'Terörsüz Türkiye'ye, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeye yönelik güçlü iradeyi ve kapsamlı mutabakatı gösteriyor. 'Terörsüz Türkiye', bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı, topyekûn milletimizin eseri olacak. Anadolu irfanının gücüyle, Türk milletinin ferasetiyle ve devlet aklıyla bu süreci nihayete erdirecek ve kalıcı kılacağız.

GİZLİ KAPAKLI PAZARLIK YOK: Milletimizin kahir ekseriyeti 'Terörsüz Türkiye'nin yanında duruyor, terörün bütün unsur ve handikaplarıyla gündemimizden tamamen çıkmasını istiyor. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde vatan, millet, bayrak ve tüm mukaddes değerler uğruna toprağa düşmüş aziz şehit ve gazilerimiz ile onların muhterem ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmedi. Gizli kapaklı herhangi bir pazarlık, vatandaşlarımızın bilgisi dışında bir yol söz konusu olmadı.

PROVOKASYONLARA DİKKAT: Şüphesiz fitne fesat çıkarmak, iftira ile gelişmeleri enfekte etmek isteyen dahili ve harici karanlık odaklar olacak. Provokasyonlara karşı aziz milletimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Süreci karalamak ve çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkân tanımayacağız.

SINIRLI VE KOŞULLU DÜZENLEME: Kanun mahkûmiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren düzenleme niteliğinde değil. Bu yönüyle kanun, hukuki niteliği itibarıyla ceza adalet sistemi ile infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşıyor.

İMRALI İÇİN ŞARTLAR OLUŞMALI: Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hukuk devleti ilkesi, demokratik siyasi düzeni ve kamu güvenliği esas alınarak milli dayanışma, toplumsal huzur ve bütünleşmenin kalıcı olarak tesis edilmesi hedeflendi. Abdullah Öcalan'ın, önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör