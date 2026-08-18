Plastik kirliliğiyle mücadelede kritik adım
Sıfır Atık Vakfı, plastik kirliliğinin azaltılması için harekete geçti. Vakıf öncülüğünde düzenlenecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda bu hedef doğrultusunda stratejik yol haritası oluşturulacak. Türkiye'nin sıfır atık vizyonunu plastik kirliliğinin azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi alanlarında ileriye taşımaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Sıfır Atık Vakfı, bu vizyon doğrultusunda 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İstanbul'da 'Gelecek İçin Sıfır Atık-Ortak Akıl Platformu' temasıyla Türkiye Plastik Atık Çalıştayı düzenleyecek. 'Atığı azaltan, kirliliği önleyen Türkiye: Temiz çevre, güçlü ekonomi, güvenli gıda, sağlıklı nesiller' sloganıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sanayi ve özel sektör, meslek kuruluşları ve sivil toplumun katılımıyla çok paydaşlı bir istişare zemini oluşturulacak. Çalıştayda, 17 bakanlık, 40'tan fazla genel müdürlük ve 400'den fazla katılımcı ortak eylem planını ortaya koyacak. 4 ana tematik blok altında 15 tematik çalışma masası oluşturulacak. Uzman paydaşların bir araya geleceği masalarda, Türkiye'nin plastik döngüsünün mevcut durumu değerlendirilecek.
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