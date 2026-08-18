SON DAKİKA… Özgür Özel Türkiye’yi yine şikayet etti! Bu kez İtalya’dan yardım istedi: Ülkesini düşmanca sözlerle hedef aldı...

SON DAKİKA… Parti değişti, isim değişti ancak huylu huyundan yine vazgeçmedi… Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yine ülkesini Avrupa'ya şikayet etti. Adres bu kez İtalya'nın Corriere Della Sera gazetesiydi! Yabancı basına sıkça Türkiye'yi şikayet eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in akla ziyan açıklamaları pes dedirtti. Özel, Türkiye'de AK Parti'yle birlikte 2002 yılından bu yana bir demokratik aşınma yaşandığını ileri süren Özel, parti olarak köklerinin sosyal demokrasi olduğunu iddia etti.

21'inci yüzyılın otoriter rejimlerinin artık seçimleri tümüyle ortadan kaldırmaya ihtiyaç duymadığını ifade eden Özgür Özel'in Türkiye'yi de aynı kefeye koymaya çalışması tepki çekti. Özel, muhalefetin sindirildiğini öne sürerek "Türkiye de 2002'den bu yana ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan döneminde böyle bir demokratik aşınma yaşandı" dedi.

TÜRK YARGISINI ŞİKAYET ETTİ!

Belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet ağını aklamaya çalışan Özgür Özel, Türk yargısını da Batı medyasına şikayet etti. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının kaygı verici olduğunu öne süren Özel "Otuzdan fazla belediye başkanımız görevden uzaklaştırıldı ya da tutuklandı. Aynı dönemde açılan davalarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin meşrutiyeti de tartışmaya açılmaya çalışıldı. Artık mesele yalnızca bir seçimi kimin kazanacağı değil. Asıl mesele Türkiye'de siyasi rekabetin gerçekten özgür kalıp kalmayacağıdır" dedi.

Yeni Parti olarak köklerinin sosyal demokraside olduğunu ifade eden Özel, "Yurttaşların öncelikleri belirlediği, politikaların oluşturulmasına katkı sağladığı ve yöneticilerden hesap sorabildiği bir siyaset anlayışı kurmak istiyoruz." diyerek bunun bazı yönleriyle İtalyanlara tanıdık gelebileceğini söyledi.