Trump’la Mekke anlaşmasını görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler görüşmede, Türkiye- ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan, İran ile ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'yla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflandiği bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara desteğin sürdürüleceğini vurguladı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI'NA TEBRİK

Bu arada, Başkan Erdoğan dün İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Başbakan Burnham'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Erdoğan, önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör