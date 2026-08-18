Yeğen Deniz Olgun’dan şok iddia: Amcam öldürüldü

Süleymancılar cemaatinin lideri ve eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz Çavuşbaşı'ndaki çiftliğinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen 2 ayrı savcılık dosyasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki dosyaya giren bilgilere göre; Türkmenistan uyruklu çiftlik çalışanı Rufat Kadyrow, Denizolgun'un 6 Eylül 2016 günü saat 15.00 sıralarında at binmek için çiftliğe geldiğini aktardı. Kadyrow, şoför Murat'ın ertesi gün saat 07.00'de geldiğini, saat 13.00'e kadar bekleyip ayrıldığını ifade etti. Kadyrow, ancak saat 19.00 sıralarında kapının üzerinde olan anahtarla eve girdiğinde Denizolgun'u kanepede hareketsiz bulduğunu beyan etti. Savcılık, Denizolgun'un yaklaşık 36 saat boyunca görülmemesine rağmen durumun merak edilmemesini hayatın olağan akışına aykırı buldu. Polis tutanaklarında Denizolgun'un ağzından yoğun ve kabarcıklı kan geldiği kayıtlara geçerken, çiftlik çalışanı Kadyrow'un ifadesinde kanamaya dair tek bir cümlenin dahi yer almaması dosyada çelişki olarak öne çıktı.



Fatih Süleyman Denizolgun

FETÖ'CÜ DOKTOR DEĞİŞTİRDİ

Denizolgun'un ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun ve yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun, 3 Ekim 2024 ve 15 Mayıs 2025'te Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suikast iddialarının araştırılmasını istedi. Beykoz Başsavcılığı, "cinayetin Adli Tıp Kurumu'nda üstünün örtüldüğü" iddiaları üzerine dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti. Yeğen Denizolgun, olayın üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Amcam öldürüldü. Adli Tıp raporu değiştirildi. Rapora imza atan doktorun 'kripto' olduğu tescillendi ve bu durumu kendisi de itiraf etti. Soruşturmada Ali Erhan Kuriş (Alihan Kuriş), Gülderen Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş şüpheliler arasında yer almaktadır. Bakırköy ve Beykoz'da yürütülen açık dosyalar mevcuttur; takipsizlik kararı verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Faillerin ortaya çıkarılacağından şüphemiz yok" dedi.



ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN ARDINDAN KURİŞ LİDER OLDU

ARİF Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da hayatını kaybetmesinin ardından cemaat içerisindeki liderlik tartışmaları da gündeme geldi. Denizolgun'un ölümünün hemen ardından Alihan Kuriş cemaatin yeni lideri oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör