Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Süleymancılar cemaatinin lideri, eski Ulaştırma Bakanı ve 20. Dönem Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz Çavuşbaşı'ndaki çiftliğinde hayatını kaybetmesinin ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada hazırlanan 'Bilgi Notu'nda, tanık ifadeleri ve olayın zamanlamasına ilişkin dikkat çeken çelişkiler sıralandı. Denizolgun'un ailesi yıllar sonra yeniden suç duyurusunda bulunurken, dosya "cinayetin Adli Tıp Kurumu'nda üstünün örtüldüğü" iddiasının araştırılması amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcılığın talebi üzerine feth-i kabir kararı verildi. Karar doğrultusunda Denizolgun'un mezarı açılarak ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak. Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı, bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı da dosyayı yakından takip ediyor. Denizolgun ailesi de kısa süre önce başkanlığa başvurmuştu.
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