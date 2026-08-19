Bakan Bayraktar, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Bayraktar, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
AA

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda yapılan görüşmeye, Suriye Enerji Bakanı Muhammed el Beşir de katıldı.

Görüşmede iki ülke arasında enerji sektöründe işbirliği ve ortaklığı güçlendirme yolları ele alındı.

Taraflar, enerji sektörünün geliştirilmesine ve istikrarının desteklenmesine katkı sağlayacak adımların atılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye ile Suriye arasında bugün madencilik alanında stratejik ortaklık geliştirilmesine yönelik "Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör

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