Bakan Çiftçi: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa ediyoruz

Roman vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve kamu hizmetleriyle buluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Çiftçi, saha koordinatörlerine bölgeye hakimiyet, kurumlar arası koordinasyon, düzenli bilgi akışı ile katılımcı ve güvene dayalı çalışma anlayışı konusunda önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Hucurat Suresi'nin 10'uncu ayetine atıf yaparak, "kardeşlik" vurgusunda bulunan Çiftçi, "Roman kardeşlerimiz kültürleri, sanatları, emekleri, neşeleri ve güçlü dayanışma gelenekleriyle bu büyük ailenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sizlerin ülkemizin kültürel zenginliğine, çalışma hayatına ve toplumsal dokusuna kattığı değer son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Çiftçi, "Milletimizin her bir ferdini kucaklayan, güçlü bir sosyal devlet anlayışıyla hareket ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı gönülleri bir, duası bir, istikameti bir olan, aziz milletimizin bütün fertleriyle hep birlikte inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



20 İLE SAHA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



İçişleri Bakanı Çiftçi, Bakanlık bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kurulduğunu, bu kapsamda bir Bakanlık Roman Koordinatörü, 39 ilde İl Roman Saha Koordinatörü ve 21 ilin 145 ilçesinde de İlçe Roman Saha Koordinatörünün görev yaptığını ifade etti. Bu kapsamda toplam 185 koordinatörün görev yaptığını bildiren Çiftçi, "Bugüne kadar Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 20 ilimize saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Talepleri ve ihtiyaçları yerinde dinledik. Eğitimden sağlığa, istihdamdan barınmaya, sosyal hizmetlerden sosyal yardımlara kadar, her alanda daha güçlü neticeler almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi" ile 2026-2030 dönemini kapsayan 2. Aşama Eylem Planı'nın, yürüttükleri çalışmalar için güçlü bir yol haritası sunduğuna işaret eden Çiftçi, bu yol haritasının sahada karşılık bulmasında saha koordinatörlerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti. Çiftçi, "Sizler, vatandaşımızın talep ve ihtiyaçlarını, devletimizin imkan ve hizmetleriyle buluşturan güçlü bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Bu köprünün temeli güven, harcı samimiyet, istikameti ise insana hizmettir." ifadelerini kullandı.