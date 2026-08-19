Sosyal medya hesabından paylaşmıştı… Başsavcılıktan Ultraaslan lideri Sebahattin Şirin’in 2 iddiasına yalanlama

"SÖZ KONUSU İFADEYİ İRONİ AMACIYLA KULLANDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARIN, SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ MEVCUT BİLGİ VE BELGELERLE ÖRTÜŞMEDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR"

Şirin'in sosyal medya paylaşımında Bayrampaşa Devlet Hastanesi önünde sarf ettiği "Sayın Öcalan'a özgürlük" sözlerinin ironi amacı taşıdığının ve bu hususu mahkemede de bu şekilde açıkladığının belirtildiği bilgilendirmenin devamında, "Ancak soruşturma kapsamında avukatı huzurunda alınan ve şüpheli tarafından ıslak imzayla imzalanan ifade tutanağında, söz konusu söyleme ilişkin kendisine yöneltilen soruya Şirin'in verdiği cevap şöyledir: 'Hakkımda yürütülen soruşturmayla ilgili olarak emniyetten hastaneye sevk edildiğim esnada basın mensuplarına gördüğüm açık alanda terörsüz Türkiye sürecine, ülkenin birlik ve beraberliğine destek verdiğim için 'sayın öcalana özgürlük, sayın öcalana özgürlük' şeklinde söylemde bulundum. Başkaca bir amacım veya suç kastım bulunmamaktadır.' Şüphelinin avukatı huzurunda verdiği bu ifadede, söz konusu sözlerin 'ironi' amacıyla söylendiğine ilişkin herhangi bir beyan bulunmamaktadır. Bu itibarla, Şirin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalardaki 'negatif test sonucu' ve söz konusu ifadeyi ironi amacıyla kullandığı yönündeki iddiaların, soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle örtüşmediği anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.