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  • Sosyal medya hesabından paylaşmıştı… Başsavcılıktan Ultraaslan lideri Sebahattin Şirin'in 2 iddiasına yalanlama

Sosyal medya hesabından paylaşmıştı… Başsavcılıktan Ultraaslan lideri Sebahattin Şirin'in 2 iddiasına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca UltraAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in sosyal medya paylaşımındaki iddialarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede, "Şirin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalardaki 'negatif test sonucu' ve söz konusu ifadeyi ironi amacıyla kullandığı yönündeki iddiaların, soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle örtüşmediği anlaşılmaktadır." denildi.

Sosyal medya hesabından paylaşmıştı… Başsavcılıktan Ultraaslan lideri Sebahattin Şirin’in 2 iddiasına yalanlama
Sema DEMİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca UltraAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve bu kapsamda 'tehdit veya hakaret içeren tezahürat', 'müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Sosyal medya hesabından paylaşmıştı… Başsavcılıktan Ultraaslan lideri Sebahattin Şirin’in 2 iddiasına yalanlama

"ALINAN NUMUNE SONUÇLARININ AVUKATLARI TARAFINDAN KENDİSİNE 'NEGATİF' OLARAK BİLDİRİLDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞTÜR. ADLİ MAKAMLARCA YAPILAN BİLGİLENDİRMEYE GÖRE BU İDDİA GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Soruşturma sürerken Şirin'in sosyal medya paylaşımındaki iddialarına ilişkin Başsavcılıkça bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede, "Şirin, sosyal medya paylaşımında, gözaltına alındığı gün Bağcılar Devlet Hastanesi'nde kendisinden alınan numunelerin sonuçlarının ertesi gün avukatları tarafından kendisine 'negatif' olarak bildirildiğini ileri sürmüştür. Adli makamlarca yapılan bilgilendirmeye göre bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından numuneleri devlet hastanesinde alınmış ve herhangi bir toksikolojik inceleme yapılmaksızın fiziki olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Numuneler üzerinde inceleme yapılabilmesi için Sulh Ceza Hakimliği'nden gerekli karar alındıktan sonra örnekler Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir." denildi.

Sosyal medya hesabından paylaşmıştı… Başsavcılıktan Ultraaslan lideri Sebahattin Şirin’in 2 iddiasına yalanlama

"SÖZ KONUSU ÖRNEKLER O TARİHTE TOKSİKOLOJİK OLARAK İNCELENMEMİŞTİR"

Hastanede alınan numunelerin inceleme açısından yetersiz kalabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, şüphelinin mevcutlu olarak hazır edildiği gün Adli Tıp Kurumu'nda yeniden kan, idrar ve kıl örneklerinin alındığı belirtilen bilgilendirmede, "Dosyaya sunulan Adli Tıp Kurumu Toksikoloji Raporu da doğrudan Adli Tıp Kurumu'nda alınan numuneler üzerinde yapılan incelemeye ilişkindir. Dolayısıyla, devlet hastanesinde alınan numunelerin ertesi gün negatif çıktığı yönündeki sosyal medya paylaşımının aksine, söz konusu örnekler o tarihte toksikolojik olarak incelenmemiştir." şeklinde belirtildi.

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Sosyal medya hesabından paylaşmıştı… Başsavcılıktan Ultraaslan lideri Sebahattin Şirin’in 2 iddiasına yalanlama

"SÖZ KONUSU İFADEYİ İRONİ AMACIYLA KULLANDIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARIN, SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ MEVCUT BİLGİ VE BELGELERLE ÖRTÜŞMEDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR"

Şirin'in sosyal medya paylaşımında Bayrampaşa Devlet Hastanesi önünde sarf ettiği "Sayın Öcalan'a özgürlük" sözlerinin ironi amacı taşıdığının ve bu hususu mahkemede de bu şekilde açıkladığının belirtildiği bilgilendirmenin devamında, "Ancak soruşturma kapsamında avukatı huzurunda alınan ve şüpheli tarafından ıslak imzayla imzalanan ifade tutanağında, söz konusu söyleme ilişkin kendisine yöneltilen soruya Şirin'in verdiği cevap şöyledir: 'Hakkımda yürütülen soruşturmayla ilgili olarak emniyetten hastaneye sevk edildiğim esnada basın mensuplarına gördüğüm açık alanda terörsüz Türkiye sürecine, ülkenin birlik ve beraberliğine destek verdiğim için 'sayın öcalana özgürlük, sayın öcalana özgürlük' şeklinde söylemde bulundum. Başkaca bir amacım veya suç kastım bulunmamaktadır.' Şüphelinin avukatı huzurunda verdiği bu ifadede, söz konusu sözlerin 'ironi' amacıyla söylendiğine ilişkin herhangi bir beyan bulunmamaktadır. Bu itibarla, Şirin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalardaki 'negatif test sonucu' ve söz konusu ifadeyi ironi amacıyla kullandığı yönündeki iddiaların, soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle örtüşmediği anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

#ADLİ TIP KURUMU

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