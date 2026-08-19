Sosyal medya hesabından paylaşmıştı… Başsavcılıktan Ultraaslan lideri Sebahattin Şirin'in 2 iddiasına yalanlama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca UltraAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin'in sosyal medya paylaşımındaki iddialarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede, "Şirin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalardaki 'negatif test sonucu' ve söz konusu ifadeyi ironi amacıyla kullandığı yönündeki iddiaların, soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle örtüşmediği anlaşılmaktadır." denildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca UltraAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve bu kapsamda 'tehdit veya hakaret içeren tezahürat', 'müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
"ALINAN NUMUNE SONUÇLARININ AVUKATLARI TARAFINDAN KENDİSİNE 'NEGATİF' OLARAK BİLDİRİLDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞTÜR. ADLİ MAKAMLARCA YAPILAN BİLGİLENDİRMEYE GÖRE BU İDDİA GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Soruşturma sürerken Şirin'in sosyal medya paylaşımındaki iddialarına ilişkin Başsavcılıkça bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede, "Şirin, sosyal medya paylaşımında, gözaltına alındığı gün Bağcılar Devlet Hastanesi'nde kendisinden alınan numunelerin sonuçlarının ertesi gün avukatları tarafından kendisine 'negatif' olarak bildirildiğini ileri sürmüştür. Adli makamlarca yapılan bilgilendirmeye göre bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından numuneleri devlet hastanesinde alınmış ve herhangi bir toksikolojik inceleme yapılmaksızın fiziki olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Numuneler üzerinde inceleme yapılabilmesi için Sulh Ceza Hakimliği'nden gerekli karar alındıktan sonra örnekler Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir." denildi.
"SÖZ KONUSU ÖRNEKLER O TARİHTE TOKSİKOLOJİK OLARAK İNCELENMEMİŞTİR"
Hastanede alınan numunelerin inceleme açısından yetersiz kalabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, şüphelinin mevcutlu olarak hazır edildiği gün Adli Tıp Kurumu'nda yeniden kan, idrar ve kıl örneklerinin alındığı belirtilen bilgilendirmede, "Dosyaya sunulan Adli Tıp Kurumu Toksikoloji Raporu da doğrudan Adli Tıp Kurumu'nda alınan numuneler üzerinde yapılan incelemeye ilişkindir. Dolayısıyla, devlet hastanesinde alınan numunelerin ertesi gün negatif çıktığı yönündeki sosyal medya paylaşımının aksine, söz konusu örnekler o tarihte toksikolojik olarak incelenmemiştir." şeklinde belirtildi.