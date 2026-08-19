Bizi kardeş kılan değerleri yaşatalım

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan dün akşam Efes Antik Kenti'nde düzenlenen TÜGVA İzmir Yaz Okulları Final Programı'na katıldı. Efes'in Anadolu'nun kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gösteren önemli merkezlerden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, bu toprakların değerlerinin yaşatılması gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, "Bin yıl daha bu topraklar bizim vatanımız demek istiyorsak, o zaman bu toprakları bize vatan yapan, bizi bu topraklara bağlayan, bu topraklarda bizi kardeş kılan değerleri bin yıl yaşattığımız gibi bin yıl daha yaşatmak zorundayız. Eğer bu değerleri yitirirsek, birliğimiz dağılırsa, bu toprakları bize vatan yapan değerleri yaşamazsak, bu topraklara bin yıl daha vatan diyemeyiz. O kadar kolay değil" dedi.

YENİ NESİL GENÇLİK VAKFI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gençlerin önüne "Türkiye Yüzyılı" hedefi konduğunu vurgulayan Erdoğan, bu hedeflere ulaşmak için gençlerin milli ve manevi değerleri benimsemesinin önem taşıdığını ifade etti. Erdoğan, "Eğer Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefine güçlü adımlarla yürüyeceksek, işte bu toprakları bize vatan yapan değerleri öncelikle kuşanmalıyız. TÜGVA'mız 700 bin gencimize bu yaz okullarında bu değerleri hatırlattı" diye konuştu. TÜGVA'nın yeni nesil gençlik vakfı olduğunu anlatan Erdoğan, "Her geçen yaz Türkiye Gençlik Vakfı daha fazla genç kardeşimize, evladımıza ulaşmaya devam edecek. Ta ki Türkiye Yüzyılı hedefi bir ütopya olmaktan çıkıp bizler için gerçekleşmiş bir realite olacak" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör