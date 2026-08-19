Çamur temizliği körfezi akvaryuma dönüştürdü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmaları, su altı ekosistemindeki biyoçeşitliliği artırdı. Hayata geçirilen "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi" ve ileri biyolojik arıtma yatırımlarıyla su altı yaşamındaki hareketliliğin arttığı Değirmendere sahilinde gerçekleştirilen dalışlarda, bir yıl aradan sonra yeniden denizatı görüntülendi. Bölgede yapılan son dalışlarda denizatının yanı sıra kırlangıç balığı, ıstakoz, deniz kestanesi ve çeşitli mercan türlerinin popülasyonunda da artış gözlemlendi. Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) Başkanı Murat Kulakaç, deniz canlılarının yeniden İzmit Körfezi'ne dönmeye başladığını aktardı.

Kulakaç, "İzmit Körfezi eskiden sırtımızı döndüğümüz bir denizdi. Artık iyileştirme çalışmalarıyla yüzümüzü döndük, yüzmeye ve dalış yapmaya başladık. Su altındaki canlı yaşamının hızlı şekilde arttığını gözlemliyoruz. Sanki buranın sakinleri olan deniz canlıları, tekrar yuvaları olan İzmit Körfezi'ne geri dönmeye başladı. Dev kırlangıçlar, ıstakozlar bizim için çok önemli. Çünkü denizde asit seviyesi arttığında kabuklu canlıların yaşama şansı yok. Bu nedenle yuvalarını terk etmişlerdi. Artık denizdeki iyileşmeyle birlikte hızlı şekilde yuvalarına geri döndüler. Biz de bunları su altında görüntülüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İzmit Körfezi, Türkiye'nin en canlı denizlerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. İndikatör tür dediğimiz canlılar deniz temizliğinin göstergesidir" dedi. İHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör