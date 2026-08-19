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  • DMM "Elektrik ücretlerine çok yüksek zam" iftirasını yalanladı: Provokatif iddialara itibar edilmemeli

DMM "Elektrik ücretlerine çok yüksek zam" iftirasını yalanladı: Provokatif iddialara itibar edilmemeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM Elektrik ücretlerine çok yüksek zam iftirasını yalanladı: Provokatif iddialara itibar edilmemeli
AA

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör

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