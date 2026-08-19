Gabar'ın, Filyos'un geliriyle gençlere yuva kuruyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır ziyaretinde yaptığı açıklamada "Ülke genelinde toplam 210 bin genç Evlilik Kredisi projesinden faydalandı. Bu anlayışla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aile ve Gençlik Fonumuzu hayata geçirdik. 2024 yılında deprem bölgesinden başlattığımız bu projeyi 2025'te bütün Türkiye'ye yaygınlaştırdık. İlk sene deprem bölgesinde 5 bin kadar gencimizi bu krediden istifade ettirdik. Bu kredinin kaynağı peki nedir? Gabar'da, Filyos'ta yeraltında bulduğumuz kaynakların bir kısmını gençlerin yuva kurmasına aktarıyoruz. Yani sizlerin hayal kurmasını, doğrudan yeraltı zenginliklerimizden sağlıyoruz. Biz bunu bir gençlik yatırımına dönüştürdük ve bugün Diyarbakır'da 7 bin 166 olmak üzere toplam 210 bin gencimiz bu projeden şimdiye kadar faydalandı. Gençlerimizden gelen evlat haberleriyle ailelerimizin sevincine ortak olduk" dedi.
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