Geleceğin kahraman pilotları göreve hazır

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Yalova Hava Harp Okulu'nda eğitim gören harbiyeliler, geleceğin pilotları olmak için yoğun eğitim programlarıyla yetiştiriliyor. Yalova'da bulunan MSÜ Hava Harp Okulu'ndaki harbiyeliler, İngilizce hazırlıkla birlikte toplam 5 yıllık eğitimin yanı sıra uluslararası tanınırlığı olan lisans seviyesinde mühendislik eğitimi, askeri ve mesleki eğitim ile fiziksel eğitim alıyor. Verilen mühendislik eğitimleriyle öğrencilerin, yerli ve milli imkânlarla üretilen sistemlerin arka planındaki teknolojiyi bilen ve geliştiren havacı subaylar olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. Harbiyelilere, burada geçirdikleri süre boyunca mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla farklı uçak tiplerinde uçuş, simülatör, paraşütle atlama, kaçma kurtulma ve hayatı idame, komando, KBRN gibi eğitimler veriliyor. Bütün eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler teğmen rütbesiyle Hava Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na katılmaya hak kazanıyorlar. Okulda bir gün boyunca sürdürülen eğitim faaliyetleri görüntülendi. AA

BİR KADIN OLARAK GURURLUYUM

HARBİYELİ Tuğçe Cesaret: Buraya gelmek çocukluk hayalimdi. Vatanımı, milletimi korumak ve mücadele etmek adına eğitim aldım. Bir kadın harbiyeli olarak bu okulda olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Biz Hava Harp Okulu'nda her yıl aldığımız eğitimlere karşı birlik olmayı, güçlü durmayı, beraber başarmayı öğreniyoruz.



RÜYAMI GERÇEKLEŞTİRİYORUM

HARBİYELİ Bahadır Cansız: Vatan sevgisiyle büyüdüm. Ben babamdan dolayı buraya geldim. Babam askeri personel, küçükken onlarla beraber büyüdüm. Bir rüyam ve hayalim vardı. Buraya hayallerimi ve rüyalarımı gerçekleştirmeye geldim.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör