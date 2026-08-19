Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Caine ile telefon görüşmesinde, "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı" belirtildi.

SUUDİ MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.

KATAR GENELKURMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.