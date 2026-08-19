Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Caine ile telefon görüşmesinde, "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı" belirtildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— TSK (@TSKGnkur) August 19, 2026
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.#TürkSilahlıKuvvetleri #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/iukTVNtrjO
SUUDİ MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— TSK (@TSKGnkur) August 19, 2026
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.#TürkSilahlıKuvvetleri #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/qO1v5Q1VqF
KATAR GENELKURMAY BAŞKANI İLE GÖRÜŞME
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— TSK (@TSKGnkur) August 19, 2026
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.#TürkSilahlıKuvvetleri#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/CvZPVhItzy