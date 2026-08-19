İkizce’de sosyal konut mutluluğu: Devletimiz hep yanımızdaydı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim- 250 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında Malatya İkizce'deki sosyal konutlarına yerleşen Başar çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İkizce Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 1160 sosyal konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Meryem-Enes Başar çifti de İlk Evim- 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında evine kavuşan ailelerden biri oldu. Kurum, ev sahibi Enes Başar'ın "Devletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük" sözlerini alıntılayarak, "Anahtarlarını teslim ettiğimiz her yuvada mutluluk ve devletimize olan güven var" dedi.

Enes Başar, "Depremden sonra hem sosyal konut hem deprem konutu aynı anda yükselmeye başladı ve teslimatlar başladı. Ben öyle bir şey beklemiyordum. 'Öncelikle depremzedelerin evini verirler' dedim ama uzatmayacaklarını biliyordum. Çok şükür teslim ettiler. 2024 Kasım ayında anahtar teslimimi aldım. Aralık ayında da yerleştim. Devlet her zaman yanımızdaydı. Sağ olsun devlet 11 ili ayağa kaldırdı. Herkesi ev sahibi yaptı. Ben bu evlere güveniyorum. Gönül rahatlığıyla da yatıyorum" dedi. Başar'ın eşi Meryem Başar ise Ev, hayallerimden daha güzel oldu" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör