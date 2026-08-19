İlçe başkanı olamadı vekili bıçakladı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, kendisiyle birlikte CHP'den ayrılan eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, tartışma Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde yaşandı. Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Meriç, programının ardından aracına binmek istediği sırada yanına yaklaşan Keleş ile tartışmaya başladı. Ardından taraflar arasında çıkan yumruklu kavgada Keleş, Meriç'e bıçakla saldırdı.

Karnından ağır yaralanan Meriç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Güvenlik güçleri ise olayın ardından kaçan Keleş'in yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Keleş'e yardımcı olan A.Ç. ile E.D. gözaltına alındı. 27 suç kaydı bulunun saldırganın Meriç ile birlikte bir süre önce CHP'den Yeni Parti'ye katıldığı öğrenildi. Burada da ilçe başkanlığına getirilmeyi bekleyen Keleş'in, kendisine görev verilmemesi nedeniyle listenin belirlenmesinden sorumlu tuttuğu Meriç'e tepkili olduğu iddia edildi.

KURTULMUŞ BİLGİ ALDI

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i telefonla arayarak Meriç'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Meriç'in ailesiyle de görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması için soruşturma başlatıldı" dedi. Saldırıyı lanetlediklerini vurgulayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkûm edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör