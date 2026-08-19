MHP lideri Devlet Bahçeli: Bölgenin anahtarı Türk barışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' ile yeşeren 'Terörsüz Bölge'nin, emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu söyledi. Bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini Bahçeli, şöyle konuştu:

Bölgemizde 'Şark Meselesi'nde ikinci perdenin sahnelenmek istendiği görülüyor. Hedef; parçalanmış ve bölünmüş egemen devletlerdir. Ancak Türkiye, yeni Sykes- Picot düzenini, Balfour'daki sinsi planları 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle bozmuş, terörsüz bölgenin yeşermesiyle emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurmuştur.

Türk barışı, Türk milletinin tarihi misyonu çerçevesinde düzen, adalet ve istikrar unsurlarına dayanan, Türkiye'nin medeniyet birikimlerini dış politika yapımında etkin ve rasyonel bir şekilde denklemin içinde tutan reel politikaya dayanmaktadır.

Türkiye, terörle mücadelede elde ettiği tecrübeyi bölgesel istikrarın inşasında diplomatik avantaja dönüştürebilecek. Suriye, Irak ve diğer komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü esas alan, terör örgütlerine alan bırakmayan ve bölgesel işbirliğini önceleyen bir yaklaşım, Türkiye'nin uluslararası etkinliğini daha da artıracak.

Huzur ve refah artışıyla birlikte Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşması kolaylaşacak. Bu hedeflerin önündeki en önemli engellerden biri olan bölücü terörün ortadan kalkması ile birlikte Türkiye'nin daha güçlü bir demokrasiye ulaşması ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkması mümkün olabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör