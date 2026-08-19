Muhittin Böcek’ten yeni itiraf: İmamoğlu’na parayı Taç Döviz üzerinden gönderdim

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet ve yolsuzluk çarkıyla ilgili gündemi sarsacak yeni ifade verdi. 27 Haziran'da verdiği ilk ifadenin ardından "hatırladığı yeni hususları" anlatmak üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'na verdiği rüşvetin detaylarını anlattı. Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: "Muratpaşa Belediye Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine birtakım güvenceler verdiğini, başkan adaylığı karşılığında ödeme gerçekleştireceğini öğrenmem üzerine 30 Kasım 2023 tarihinde özel kalemim Yasin Yellice ile birlikte İstanbul'a gittim. Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de gerçekleştirdiğimiz görüşmede Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı belirttim." dedi.

'HAVALA' İLE 5 MİLYON EURO

İstanbul dönüşü seçim bütçesi için ayırdığı parayı tamamlamak üzere ismi açıklanmayan bir dostuna başvurduğunu belirten Böcek, kayıtdışı para transferi yöntemi olan 'havala' sistemini kullandıklarını söyledi. Böcek, "Dostum bana 'havala' isimli bir sistemden bahsetti ve bu şekilde parayı daha güvenli ve hızlı teslim edebileceğimizi söyledi. Yanında bulunan 100 liranın fotoğrafını çekti ve ödemeyi yapacak kişiye göndereceğini belirtti. Aynı 100 TL'yi üzerine bir isim ve telefon numarası yazılı not kağıdıyla zarfa koyup bana verdi. 'Zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, İstanbul Kapalıçarşı'da zarfı vererek parayı teslim alabilirler' dedi. Zarfı alıp Ekrem İmamoğlu'na teslim ettim." dedi. Sorgu sırasında savcılığın parayı teslim aldığı kişinin kim olduğunu ve nottaki detaylara ilişkin sorusuna Böcek, dostunun kimliğini açıklamak istemediğini, not kağıdında ise Kapalıçarşı'daki "Taç Döviz" isminin yer aldığını hatırladığını ifade etti. Soruşturma birimleri, Muhittin Böcek'in şifreli banknot yöntemiyle Kapalıçarşı'ya yönlendirdiği 5 milyon euro'nun, Taç Döviz'de ele geçirilen ve "İBB kuryeleri" tarafından yönetildiği iddia edilen 5 milyar liralık devasa kara para havuzunun bir parçası olup olmadığını mercek altına aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör