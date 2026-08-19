Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan yoğun telefon diplomasisi!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu birçok mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bayraktaroğlu, Nijer, Umman, Katar, ABD ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanlarıyla ayrı ayrı konuştu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer, Umman, Katar, ABD ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
NİJER
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Moussa Salaou Barmou ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Barmou ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
UMMAN
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Al-Raisi ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.