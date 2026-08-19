Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan yoğun telefon diplomasisi!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu birçok mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bayraktaroğlu, Nijer, Umman, Katar, ABD ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanlarıyla ayrı ayrı konuştu.

Orgeneral Bayraktaroğlu’ndan yoğun telefon diplomasisi!
AA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer, Umman, Katar, ABD ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orgeneral Bayraktaroğlu’ndan yoğun telefon diplomasisi!

NİJER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Moussa Salaou Barmou ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Barmou ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Orgeneral Bayraktaroğlu’ndan yoğun telefon diplomasisi!

UMMAN

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Al-Raisi ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

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Orgeneral Bayraktaroğlu’ndan yoğun telefon diplomasisi!

KATAR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Al-Mannai ile telefon görüşmesinde, "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı" belirtildi.

Orgeneral Bayraktaroğlu’ndan yoğun telefon diplomasisi!

ABD

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Caine ile telefon görüşmesinde, "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı" belirtildi.

Orgeneral Bayraktaroğlu’ndan yoğun telefon diplomasisi!

SUUDİ ARABİSTAN

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Al-Ruwaili ile telefon görüşmesinde, "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı" belirtildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#UMMAN #KATAR #NİJER #ABD #SELÇUK BAYRAKTAR #SUUDİ ARABİSTAN

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