Orgeneral Bayraktaroğlu’ndan yoğun telefon diplomasisi!

KATAR Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Al-Mannai ile telefon görüşmesinde, "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı" belirtildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Caine ile telefon görüşmesinde, "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı" belirtildi.