Örgütün haberleşme sistemi Glooper

Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün, FETÖ'nün kullandığı 'ByLock' gibi bir kripto haberleşme programı üzerinden iletişim kurması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde örgütün kullandığı, kapalı haberleşme ve veri sistemi 'Glooper' deşifre oldu.

ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLDİ

Alihan Kuriş'in talimatıyla Hindistan'da özel olarak geliştirilen uygulama; Apple, Android veya Huawei gibi uygulama marketlerinde bulunmadığı gibi, sisteme dışarıdan erişimin kapalı tutulduğu ve yalnızca önceden yetkilendirilen kişilerin kullanımına sunulduğu saptandı. Bu çerçevede uygulamayı yalnızca örgütün 3 bin 300 kişilik yönetim kadrosunun kullandığı öğrenildi.

Uygulamaya şifre, biyometrik veri, harici onay olmak üzere üç kademeli doğrulama sistemiyle erişim sağlanması da dikkat çekti. Yapılanmanın yurt, personel, idari ve mali işlerine ilişkin kayıtlarının tutulduğu Glooper'da, üst yönetim arasındaki iletişimin sağlandığı ve kritik bilgilerin aktarıldığı tespit edildi.

ŞİFRELİ E-POSTALAR

İncelemelerde, Glooper'ın daha çok yönetim kadrosunun haberleşmesi, veri işleme ve idari süreçlerde kullanıldığı, yapılanma içerisindeki "akım" sistemi üzerinden örgütün üst yönetimiyle iletişimin de şifreli e-posta sistemi üzerinden gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı. Böylece yapılanma içerisindeki her iletişim kanalının farklı amaçlarla kullanıldığı anlaşıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör