Terörsüz Türkiye’de yeni safhaya geçildi... Takıp kurulu oluşturuldu

Meclis'te büyük bir uzlaşı ile kabul edilen Terörsüz Türkiye Yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte süreçte yeni safhaya girildi. Yasanın öngördüğü 'Takip Kurulu' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturuldu. Yılmaz dahil 8 üyeden oluşan kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Kurul, Yılmaz'ın yanı sıra MİT Başkanı, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve MGK Genel Sekreteri'nden geliyor. Kurul, çalışmaları hakkında Meclis'i düzenli bilgilendirecek. TBMM Başkanlığınca da düzenleme kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere İzleme Komisyonu kurulacak. İzleme Komisyonu, kanun kapsamındaki faaliyetleri izleyip tavsiyelerde bulunabilecek. Kurul tarafından sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini sağlamak üzere alt komisyonlarda görevlendirme yapılabilecek.

İLK İŞ SİLAH BIRAKMA

Kurulda terör örgütü mensuplarının silahları bıraktıkları teyit edilecek. Hazırlanacak raporlar Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) sunulacak. Tehdidin ortadan kalkıp kalkmadığı MGK tarafından ilan edilecek. MGK'nın "teyit-tespit" kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonra yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen örgüt mensuplarına 6 aylık başvuru süresi verilecek. Bu süre içinde başvurmayanlar düzenlemenin getirdiği haklardan yararlanamayacak. Teyit ve tespit için ise terör örgütünün Kandil'e kadar mağara ve kamplarını boşatması; ellerindeki dron ve haberleşme araçları dahil silahlarını teslim etmesi gerekecek. Devletin ilgili birimlerinde bu oranın yüzde 80 olması üzerinde duruluyor.

ÇALIŞMA ESASLARI İLK GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Takip Kurulu'nun kurulduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. İşleyişi konusunda, "Kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecek. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak" dedi. Kurul üyesi bakanlar ve kurumların kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmaları başlattığına işaret eden Yılmaz, "Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır" dedi.

SÜREÇ ADIM ADIM BÖYLE İŞLEYECEK

1-ÖRGÜT ÜYELERİ NASIL BAŞVURACAK?

MGK kararının teyit ve tespit kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından terör örgütü mensupları, Türkiye sınırları içindeyse bulundukları yerdeki cumhuriyet başsavcılıklarına; yurt dışındaysa büyükelçilik ve konsolosluklara başvuru yapabilecek. Başvurular bireysel ya da avukatlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvuru sahiplerine daha sonra düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacakları ve ne kadarlık ceza indirimi yapılacağı bildirilecek.

2- BAŞKA ÖRGÜTLERİ DE KAPSIYOR MU?

Düzenlemeden sadece PKK ve KCK mensupları yararlanabilecek.

3- ABDULLAH ÖCALAN'IN DURUMU NE?

Abdullah Öcalan başta olmak üzere kurucu ve yöneticiler ile cezaevlerinde bulunan yaklaşık 900 kişi kapsam dışında tutulacak.

4- EVE DÖNÜŞ NASIL OLACAK?

Yasadan yararlanıp yurtdışından dönecekler ile cezaevinden çıkacakların dosyaları tek tek ele alınacak. Toplu dönüşlere ya da cezaevinden toplu çıkışlara izin verilmeyecek. Kamuoyunu rahatsız edecek hiçbir görüntüye müsaade edilmeyecek. Terör örgütünü kuran ve yöneten üst düzey kadro Kandil'i boşaltacak. Bu kişilerin Irak'ın Süleymaniye kentine yerleştirilmeleri planlanıyor.

5- ERTELEME SÜRELERİ NE KADAR?

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl; 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecek. Hükümlüler için de infaz ertelemesi gündeme gelecek. Bu süre içinde terör suçu işleyenler cezaevine geri dönecek.

6- TAKİP KURULU'NUN GÖZÜ ÜZERLERİNDE

Erteleme sürelerinde dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecek. 5 yıllık erteleme kararında 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararında ise 3 yıl boyunca siyasi ve bazı kamusal haklar kullanılamayacak. Bu süreler sonunda Takip Kurulu, gerekli görülmesi halinde soruşturma, kovuşturma ve mahkûmiyetlerden doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını ilgili yargı mercilerinden talep edebilecek.

7- SİLAHLAR NASIL BIRAKILACAK?

ÖRGÜT mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Terör örgütü sadece tabanca ve tüfekleri değil, elindeki dron gibi bütün silahları ve haberleşme araçlarını teslim edecek. Bunun için Irak'ta belirli yerler uygun görüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör