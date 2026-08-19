Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları için yeni rehber yayımlandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 4. Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi'nin yayımlandığını duyurdu. Bakan Gürlek, büroların uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edeceğini, hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edeceğini belirtti.

GECİKMELERE YERİNDE ÇÖZÜM

Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları aracılığıyla idari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üretilmesi, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. Bürolar ayrıca Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlardan gelen başvuruları etkin şekilde değerlendirecek.

YARGISAL BAĞIMSIZLIK VURGUSU

Çalışmaların mahkemelerin bağımsızlığına, hakimlik teminatına ve yargısal süreçlere müdahale etmeme ilkesine bağlı kalınarak yürütüleceğini vurgulayan Bakan Gürlek, "Teknolojinin imkânlarından da yararlanarak vatandaşlarımız ile yargı birimleri arasındaki bağı güçlendirecek; gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız. Rehberin yargı teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör