AK Parti'den teşkilatlara "Terörsüz Türkiye" rehberi: Kırmızı çizgimiz nettir

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedeflerinin hukuksal altyapısını oluşturan, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un yürürlüğe girmesinin ardından teşkilat mensuplarına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme metni yayımladı.

"Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" vizyonunun anlatıldığı metinde, "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge" hedefinin güçlü liderlik ve devlet aklıyla Türkiye'nin önüne açılan yeni bir ufuk olduğu vurgulandı.

Süreci başlatan güçlü iradeye işaret edilen metinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla şekillenen "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" vizyonunun, ülkeyi terör kamburundan kurtaracak tarihi ve stratejik bir adım olduğu ifade edildi.

"Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" sürecinin, stratejik devlet vizyonu ve ülkenin gelecek tasavvurunun adı olduğu vurgusunun ön plana çıktığı metinde, "Bu vizyon bir devlet projesidir." ifadesine yer verildi.





"MİLLETİMİZDEN GİZLİ TUTULAN HİÇBİR İŞLEM VE EYLEM BULUNMAMAKTADIR"

Sürecin hedefinin, terör örgütü PKK/KCK'nın tüm unsurlarıyla silahsızlandırılması ve fiili varlığının sona erdirilmesi olduğu vurgulanan metinde, terörün Türkiye sınırları içinde ve dışında kullanıma elverişli bir araç, taşeron ve bir aparat olmaktan çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

Metinde, şunlar kaydedildi:

"Süreçle ilgili milletimizden gizli tutulan hiçbir işlem ve eylem bulunmamaktadır. Milletimizin ferasetinden güç alarak ve onunla birlikte şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. 25 yıllık tecrübe, ince bir siyaset ve titiz bir stratejiyle, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolundaki son prangayı da parçalamaya ve bu yoldaki tüm engelleri temizlemeye kararlıyız."

"Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefinin yalnızca bir güvenlik politikası olmadığı belirtilen metinde, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, terörün ülkemizin kaderi olmaktan çıktığı yeni bir dönemin eşiğindedir." değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca metinde bu hedefin, ülkenin ve milletin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğu vurgulanarak, teröre harcanan kaynakların eğitim, teknoloji, üretim, kalkınma ve gençlerin geleceğine yönelmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un içeriğine ilişkin kapsamlı bilgilere yer verilen metinde, bu kanunun müstakil ve geçici olduğu, bir af düzenlemesi ve kişiye özel bir düzenleme olmadığının altı çizildi.

Kanunun amacının da detaylı bir şekilde anlatıldığı metinde, "kanun kapsamında yer alan suçlar, kanunda kapsam dışı bırakılan suçlar, kanun kapsamında olan soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi, kanundan faydalanmak için başvuru şartı ve başvuru süresi" gibi detaylar da yer aldı.

Metinde, bu kanundan asker, polis ve vatandaşı şehit edenlerin kesinlikle yararlanamayacağı vurgulandı.